Manchester City : Erling Haaland n’est pas pressé de prolonger

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée au Red Bull Salzbourg en 2019, Erling Haaland c’est 199 buts en 203 matchs en combinant son temps en Autriche, puis au Borussia Dortmund, à Manchester City et en sélection norvégienne. Forcément avec une telle régularité, tous les clubs du monde le voudraient, notamment le Real Madrid en cas d’échec dans le dossier Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2027, il n’a pas encore prolongé, alors que les Cityzens aimeraient lui faire signer un nouvel accord afin de le sécuriser pour quelques saisons de plus.

Lui même préfère temporiser. C’est ce qu’il indique dans un long entretien accordé à The Telegraph, qui lui demande s’il restera assez longtemps pour battre le record de buts détenu par Alan Shearer (260 réalisations, Haaland en est à 44). « Quelle est la durée de mon contrat ? Trois ans et 10 mois ? Alors, il y encore du temps pour le faire, non (en référence au record) ?», s’amuse-t-il. Cela voudrait dire qu’il ne s’inscrit pas dans le temps long à City ? «Je n’ai pas dit ça ! C’est une chose à laquelle on ne peut pas penser. Il faut penser au prochain match, à la saison et puis ces reflexions arrivent au bout d’un moment. Mais si je reste encore 15 ans en Angleterre, pourquoi pas ? Nous verrons.» Le mystère reste entier…