OM : Álvaro González juge la Ligue 1

Arrivé en terre phocéenne l’été dernier en provenance de Villareal en prêt, Álvaro González (30 ans) désormais lié au club marseillais jusqu’en juin 2023 a vécu une saison plus que correcte. En 24 rencontres disputées avec l’OM cette saison, l’Espagnol n’en a perdu qu’une seule. Une véritable satisfaction pour son entraîneur qui le considère comme « un leader qui met en place l’équipe ». Le natif de Potes, petite commune espagnole, a tenu à s’exprimer au sujet de la Ligue 1 et de son adaptation dans les colonnes de l’Équipe.

Et comme pour beaucoup d’étrangers qui arrivent en Ligue 1, la barrière de la langue est en général le problème principal évoqué : « je n’ai eu aucun problème pour me lier avec mes coéquipiers. La seule difficulté a été la langue, parce que j’ai étudié le français à l’école, mais je le connaissais mal. Maintenant, je comprends tout, je parle de mieux en mieux », a-t-il déclaré. Une adaptation qui semble s’améliorer au fil des semaines pour le joueur espagnol qui a une vision de la Ligue 1 bien meilleure que d’autres. « La France figure parmi les Championnats européens de très haut niveau. Il suffit de voir les clubs en Ligue des champions », ajoutant ensuite qu’il y a de nombreux joueurs qui l’ont surpris. « Beaucoup ! Rien qu’ici, il y a Bouba Kamara, par exemple. Et aussi Ben Yedder, Slimani, M’Baye Niang, Denis Bouanga. » Des mots qui devraient faire plaisir aux fans de Ligue 1 qui ont pour habitude d’entendre de nombreuses critiques à l‘égard de leur championnat.