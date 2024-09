Strasbourg - OM : joie mesurée pour Ismaël Doukouré

Ce dimanche, Strasbourg a contraint l’OM à sa première défaite de la saison dans une Meinau en fusion (1-0). En place et auteur d’une prestation XXL face à des Phocéens amorphes, le RCSA a régalé et Ismaël Doukouré a réalisé une performance XXL dans l’entrejeu des Alsaciens.

À l’issue de la rencontre, le joueur de 21 ans est revenu sur son gros match : «je veux féliciter le groupe pour notre état d’esprit. Le collectif a primé ce soir. On s’entraîne beaucoup. C’est une victoire collective. Le plan de jeu est clair et le coach donne des idées. On adhère. On va aller se reposer.»