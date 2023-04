Vidéo : la Twittosphère proclame Courtois meilleur gardien du monde

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions ne se gagne pas sans un grand gardien ! Et celui qui illustre le mieux cette phrase est le portier belge Thibaut Courtois ! Il a été parfait pendant les 90 minutes face à Chelsea et leur a permis d’avoir leur cage inviolée. Il a stoppé toutes les frappes de Kanté, Cucurella en passant par Mudryk. Une véritable muraille pour un clean shit bien mérité ! Et Twitter le proclame pour être le prochain Ballon d’Or, rien que ça !

