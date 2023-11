PSG : les confessions amusantes de Kylian Mbappé avec les enfants

Kylian Mbappé a ses qualités et ses défauts en tant que joueur de football. Mais on ne peut pas lui enlever une chose : il est toujours présent pour aider les enfants et les jeunes, notamment dans son département d’origine, la Seine-Saint-Denis. Il participe ainsi régulièrement à des évènements caritatifs, et tente d’être proche de ses plus jeunes fans. Dans un entretien accordé au Parisien, lors d’une campagne menée par la fondation OneSight, il a fait quelques confessions sur ce que lui demandent parfois les gamins.

« J’ai parfois eu droit à des demandes complètement insolites. Une fois, un petit m’a demandé de lui signer un autographe sur le front, un autre si je pouvais lui prêter ma jambe droite, une fois carrément que je me coupe le pied pour lui donner… (Il s’esclaffe) Mais ce sont des remarques d’enfants, c’est amusant. Quand je suis avec eux, j’ai envie qu’ils soient relâchés, qu’ils me disent tout ce qui leur passe par la tête, me posent les questions qu’ils veulent… Après, c’est à moi d’y répondre, que ce soit compliqué ou pas, il ne faut jamais laisser un enfant sans réponse. C’est pour ça que j’essaye d’être ouvert au maximum avec eux », a lancé Mbappé, amusé. Bon enfant le Kyk’s !