OM : Guy Roux se lâche sur Pablo Longoria

Voilà des mots qui ne devraient pas laisser Pablo Longoria indifférent. Invité dans l’émission radio Europe 1 Sport ce jeudi soir, le mythique Guy Roux est revenu sur la forme affichée par l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, et il s’est littéralement lâché en tressant des louanges sur le travail énorme de son président Pablo Longoria.

«Oui (l’OM surperforme NDLR) ! Monsieur Longoria est l’un des présidents les plus compétents en football dans notre championnat. Quand il prend des risques, il les prend ! Cette année, il me donne du plaisir avec l’OM. Au départ, il y a des joueurs qui arrivent sans relief et puis qui montent. Quand j’ai le choix parmi les matches de Ligue 1, je mets l’OM», a confié l’ancien entraîneur d’Auxerre (1961-2005), certainement frustré devant l’actuelle 19e place du club de sa vie.

