Cristiano Ronaldo est menacé au Portugal, les critiques acerbes de Rodri sur le mercato de l’Arabie saoudite

CR7 sous pression

Au Portugal, ce qui fait les gros titres, c’est bien évidemment la victoire étriquée du Portugal contre la Slovaquie 1-0. Auteur d’un superbe numéro, Bruno Fernandes permet à la Seleçao de conforter sa place de leader de son groupe de qualification. «Il s’est offert un magnifique cadeau pour ses 29 ans» comme le souligne A Bola. Pour Record «il a allumé sa bougie» avec son très beau but. Bon par contre, son coéquipier, Cristiano Ronaldo est fortement critiqué un peu partout en Europe pour un acte dangereux et son faible apport dans le jeu offensif. Le buteur d’Al-Nassr a percuté, les deux pieds en avant, le gardien slovaque Dubravka. Clément, l’arbitre de la rencontre, a sanctionné CR7 d’un carton jaune seulement. Certains journalistes estiment qu’il aurait dû avoir un carton rouge. En tout cas, il ne jouera pas le prochain match avec la sélection à cause de son accumulation de cartons jaunes, Gonçalo Ramos devrait prendre sa place en point de l’attaque. Ronaldo pourrait perdre définitivement sa place de titulaire en cas de très bonnes prestations de la recrue du PSG, comme pendant la dernière Coupe du Monde.

Rodri demande des restrictions sur l’AS

En conférence de presse, un favori pour le Ballon d’Or a tenu des propos forts sur le mercato agité qui a montré qu’il va falloir compter sur le championnat saoudien les prochaines fois. Rodri a appelé l’UEFA et la FIFA à « contrôler » les transferts en Arabie saoudite. Les Skyblues ont perdu deux joueurs face à la Saudi Pro League au cours de l’été. Des joueurs de haut niveau comme Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, ont choisi de poursuivre leur carrière au Moyen-Orient, le tout moyennant des frais de transfert élevés et des salaires apparemment astronomiques. «Nous, Européens, n’aimons pas vraiment cela. Il faut contrôler d’une manière ou d’une autre cette fuite de talents, car au début, il semblait qu’il ne s’agissait que de vétérans au crépuscule de leur carrière, mais il y a maintenant des jeunes qui partent. Ce sont des décisions respectables, mais ceux qui agissent doivent contrôler cette situation.» D’autres joueurs vont peut-être réagir à ses propos.

Harry Kane veut tout rafler

Sur la Une du Daily Mirror, on peut voir le sélectionneur et le capitaine de l’Angleterre, grand sourire aux lèvres. Gareth Southgate a constaté un changement de mentalité au sein de son équipe et tous croient désormais qu’ils seront champions d’Europe. L’Angleterre se qualifiera pour la phase finale si elle bat l’Ukraine aujourd’hui et si d’autres résultats lui sont favorables mardi. Pour la presse anglaise, cela signifie qu’ils pourront réserver leur hôtel en Allemagne, mais Southgate affirme que l’ensemble de l’équipe est passée du statut de simple candidat à celui d’équipe qui croit pouvoir inscrire son nom sur le trophée. De son côté, Harry Kane a assuré que son objectif ultime est de remporter la Ligue des champions à Wembley… puis de remporter l’Euro 2024 à Berlin.