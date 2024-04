LdC, PSG : deux joueurs du Barça suspendus pour le match retour

Au terme d’un match riche et émotions et spectaculaire, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur sa pelouse du Parc des Princes face au FC Barcelone lors de ce quart de finale aller (2-3). Un mauvais résultat pour les Rouge et Bleu.

Les hommes de Luis Enrique n’ont pas d’autre choix que d’aller l’emporter dans une semaine en Catalogne, avec au moins deux buts d’écart s’ils ne veulent pas aller en prolongation. Petit lot de consolation : deux Barcelonais seront suspendus. Il s’agit de Christensen et Sergi Roberto, tous les deux avertis ce soir.