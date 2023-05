Le Barça donne des nouvelles d’Alejandro Baldé

En déplacement sur la pelouse de Majorque ce dimanche, le FC Barcelone a rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à un doublé d’Ansu Fati avant la demi-heure de jeu. Malheureusement, les Blaugranas ont aussi perdu Alejandro Baldé sur blessure juste avant la fin du premier quart d’heure de la partie. Visiblement touché à la cheville, le jeune latéral gauche catalan a été fauché par l’attaquant de Majorque Amath Ndiaye, qui a été exclu après visionnage de la VAR, puis il a cédé sa place en pleurs.

Alors qu’Alejandro Baldé a dû quitter la pelouse avec l’aide du staff médical et de certains de ses coéquipiers, le FC Barcelone a donné des nouvelles de son jeune joueur et ces dernières ne sont pas bonnes. L’Espagnol souffre d’une déchirure partielle du ligament latéral externe de la cheville droite. «La durée approximative de son indisponibilité se situe entre 6 et 7 semaines» peut-on d’ailleurs lire dans un message publié par le club catalan sur son compte officiel Twitter.

