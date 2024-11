PSG - Atlético de Madrid : Marquinhos, l’indispensable patron

«En imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste le charisme». Titulaire indiscutable et capitaine incontesté du Paris Saint-Germain, Marquinhos peut se targuer d’une telle aura. Arrivé dans la capitale française à l’été 2013, l’international brésilien (93 sélections, 7 buts) s’est, en effet, progressivement imposé comme un maillon essentiel du collectif francilien, désormais entraîné par Luis Enrique. Formé aux Corinthians avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre l’AS Roma et vivre son rêve européen, le natif de São Paulo s’est ainsi constitué un solide CV au gré des saisons. Avec l’art de la métamorphose et non sans mal, le droitier d’1m83 est alors passé du statut de défenseur prometteur à celui de taulier incontournable d’un club, aujourd’hui, considéré comme l’un des plus grands d’Europe.

Leader de vestiaire, patron de défense

En bon maître d’équipage, le trentenaire n’a finalement cessé de maintenir le cap d’un navire parisien, souvent porté par les eaux paisibles d’une souveraineté nationale, quelques fois chahuté par les vents impétueux de soirées européennes au goût encore amer. Une expérience précieuse sur laquelle les champions de France en titre pourront une nouvelle fois s’appuyer, ce mercredi soir, lors de la réception de l’Atlético de Madrid pour la quatrième journée de la Ligue des Champions. D’ores et déjà entré dans la légende du club, le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge et Bleu avec 454 matches toutes compétitions confondues - effaçant des tablettes le précédent record de Jean-Marc Pilorget (435) - devrait d’ailleurs profiter de ce choc européen pour passer une autre barre mythique en disputant son 200e match en tant que capitaine du PSG (la 43e fois en Ligue des Champions).

Conscient de l’importance de l’Auriverde, qui s’apprête donc à vivre une soirée aussi décisive que symbolique, Luis Enrique ne tarissait logiquement pas d’éloges à l’égard de son protégé lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. «Les chiffres parlent d’eux-mêmes. C’est incroyable pour un entraîneur d’avoir un joueur comme lui. Il est le leader de l’équipe, et de par sa personnalité, il fédère les gens. Nous espérons qu’il restera encore de nombreuses années à ce niveau», soulignait, à ce titre, le coach asturien, totalement séduit par l’apport du numéro 5 parisien. Il faut dire aussi que celui qui a porté le brassard de capitaine du PSG pour la première fois le 30 septembre 2017 lors d’une victoire (6-2) contre Bordeaux aura un rôle prépondérant face à l’actuel 3e de Liga, bien décidé à retrouver le chemin du succès dans la compétition après deux revers consécutifs.

Marquinhos met tout le monde d’accord

«Tous les matchs sont difficiles, l’Atlético est l’une des meilleures équipes du monde. C’est une équipe reconnue en Europe avec un grand entraîneur qui rend les matchs très difficiles (…) Pour le match de demain, tout le monde est prêt», prévenait, en ce sens, l’ancien sélectionneur de la Roja. Très rarement décevant ces derniers temps (11 matches toutes compétitions confondues, 898 minutes de jeu depuis le début de l’exercice 2024-2025, 77,8% de tacles réussis, 5 interceptions, 52 ballons récupérés, aucune erreur individuelle conduisant au tir d’un adversaire), le Brésilien, fort de son expérience, sera, en effet, attendu au tournant pour mettre à mal les attaques madrilènes et apporter de la sérénité à ses coéquipiers. Un point sur lequel brille d’ailleurs le principal concerné depuis plusieurs semaines et qui est facilement perceptible, notamment dans son association avec Willian Pacho, l’autre très belle satisfaction du début de saison des Parisiens.

«Marqui est quelqu’un d’incroyable, la façon dont il s’entraîne. Il nous aide, m’aide. Il m’a donné beaucoup de confiance pour mes débuts à Paris : la façon dont il aborde les matches, comment il se prépare, la manière dont il couvre les espaces. C’est un grand professionnel, il a beaucoup d’expérience. J’apprends tous les jours avec lui», confiait l’Equatorien de 23 ans au sujet de son compère de défense. Pour rappel, lors du 100e capitanat de «Marqui» sous le maillot parisien, les Rouge et Bleu avaient terrassé l’Olympique de Marseille au Vélodrome (3-0, le 26 février 2023). Nul doute, donc, que pour la 200e de leur patron (137 victoires sur les 199 premiers matches en tant que capitaine), les coéquipiers de Bradley Barcola - 23es du classement et sous pression avant de ferrailler avec les Colchoneros - mettront du cœur à l’ouvrage pour atteindre une pareille issue et ainsi véritablement lancer leur campagne de Ligue des champions. Réponse, au Parc des Princes, à partir de 21 heures.

