OM, Fenerbahce : accord de principe pour Cengiz Ünder !

Cengiz Ünder s’éloigne encore un peu plus de l’Olympique de Marseille. En effet, Fenerbahce a réussi à trouver un accord de principe avec l’ailier de 26 ans et ses agents ainsi qu’avec les dirigeants du club phocéen concernant le transfert de l’international turc (49 sélections pour 16 réalisations). L’ancien joueur de l’AS Roma arrivera ce soir à Istanbul pour passer sa visite médicale et finaliser les dernières négociations avant l’officialisation de son départ de la Côte d’Azur.

Le montant de l’opération a été gardé secret jusqu’à présent, mais nul doute que l’OM devrait récupérer un petit chèque qui l’aidera bien sur d’autres opérations. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 46 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec le club olympien, Cergiz Ünder va revenir en Turquie après son départ de Basaksehir en 2016.