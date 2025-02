L1 : un président tacle Textor et Oughourlian

Depuis l’été dernier, chaque conseil d’administration de la LFP accouche de passes d’armes entre les présidents de Ligue 1. Il faut dire que la crise survenue avec l’appel d’offres chaotique gérée par Vincent Labrune et LFP Media a accentué les dissensions nées des disparités générées par le versement de l’argent offert par CVC. En meneurs de la fronde contre Labrune et ses soutiens (Caillot, Rivère, Al-Khelaïfi notamment), on trouve le président de Lens Joseph Oughourlian et celui de l’OL, John Textor. Et forcément, leur position publique leur vaut aussi des commentaires acerbes.

Cité par RMC, un président de Ligue 1 a déclaré à leur sujet : « Textor et Oughourlian sont une version bon marché de Laporta et Pérez, revenant tous les six mois avec la même idée ridicule. Tout en disant à tout le monde qu’ils sont des génies et en même temps en divisant tout le monde pour aider leurs propres positions ». Ambiance…