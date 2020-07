Real Madrid : Luis Figo en veut encore à Florentino Pérez

Ancienne gloire du Real Madrid, celui qui évoluait en tant que milieu offensif Luis Figo s'est entretenu pour AS. Le Portugais de 47 ans qui a gagné le Ballon d'Or en 2000 est revenu sur son passage avec les Merengues entre 2000 et 2005. Il garde notamment de la rancoeur envers son président de l'époque Florentino Pérez. «La vérité c'est qu'il ne s'est pas très bien comporté avec moi. À l'époque, il m’a beaucoup agacé, car j'ai toujours eu une relation d’homme à homme avec lui. Lorsque vous vous sentez trahi par une personne, vous le percevez différemment. Ils m’ont soudainement mis sur le banc à trois mois de la fin de la saison. Une décision prise en pleine semaine de Clásico. À partir de ce match, je suis devenu remplaçant» a-t-il expliqué revenant sur sa fin d'aventure avec la Casa Blanca.

Également interrogé sur la possibilité de tenir un poste au sein du club madrilène, Luis Figo n'a pas fermé la porte. Cependant, celui qui est aussi passé au Sporting CP, au FC Barcelone et à l'Inter Milan ne fera pas un retour à tout prix : «nous avons eu une approche il y a environ un an, mais je n'étais pas disponible en raison de mes fonctions à l'UEFA. Je ne peux dire ni oui, ni non pour le moment. Le passé est là, je sais comment ça se passe, mais je ne reviendrai jamais pour être un plot... C'est clair pour moi. »