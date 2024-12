OL : Sidney Govou s’enflamme pour Rayan Cherki

La première partie de saison de l’Olympique Lyonnais a été réussie. Quatrième de Ligue Europa, la formation de Pierre Sage est cinquième du classement de Ligue 1. Pour Le Progrès, Sidney Govou a donné le nom des joueurs qui l’avaient le plus impressionné depuis le début de la saison. Avec en tête de liste, Rayan Cherki. « Je le place évidemment tout en haut. Sortir du loft, revenir à un très bon niveau et offrir enfin ce que le public attend de lui depuis des années, c’est remarquable. Corentin Tolisso est revenu aussi à un niveau international. (…) Enfin, ce n’est pas un joueur qui fait beaucoup de bruit, mais que je trouve très efficace et hyper important par son intelligence, sa vitesse, son aptitude à compenser les erreurs des autres et à influencer le jeu sur un plan collectif, c’est Clinton Mata.»

La légende lyonnaise, devenue consultant chez Canal+, a également évoqué les différents joueurs dont les prestations lui ont fait grincer des dents. « Je suis déçu de Duje Caleta-Car, ces derniers mois. Je l’avais trouvé vraiment bien au départ, mais je le trouve moins impliqué, dans une forme de laisser-aller qui lui fait commettre plus d’erreurs, malgré son expérience qui doit être source d’une plus grande concentration. Le deuxième, c’est Ernest Nuamah, sans doute, car je l’aime beaucoup. C’est une déception personnelle car je suis persuadé qu’il peut faire beaucoup plus. Enfin, parce qu’il a disparu de la circulation alors qu’on le présentait presque comme un potentiel international, il n’y a pas si longtemps, je pense à Maxence Caqueret. »