Real Madrid : Carlo Ancelotti s’enflamme pour Kylian Mbappé

On l’a senti en train de se chercher dans son nouvel environnement, mais ça y est, Kylian Mbappé semble en prendre la mesure depuis plusieurs semaines. Buteur lors de ses trois derniers matches avec le Real Madrid, l’international tricolore va mieux et continue d’élargir ses repères. C’est ce qu’a d’ailleurs souligné son entraîneur Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«D’après ce que j’ai vu, ils combinent bien et s’adaptent à chacun (Rodrygo, Vini, Mbappé). La vérité, c’est que je ne demande pas à Mbappé d’être aussi impliqué dans le jeu, sa principale caractéristique est de finir, et c’est ce que nous lui demandons. Sa période d’adaptation est terminée, et il montre déjà une meilleure version. Il peut encore progresser, mais il est très heureux d’être ici», a confié l’Italien ce samedi.