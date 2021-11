JT Foot Mercato : les choix forts de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Deschamps veut de la continuité

Ça y est, on connait la liste des 23 convoqués par Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale contre le Kazakhstan et la Finlande dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Et il n'y a pas vraiment de surprises. En l'absence de Mike Maignan, Alphonse Areola fait son retour dans la liste au poste de gardien. De son côté, Kurt Zouma profite de la blessure de Raphaël Varane pour être appelé. Sinon, c'est du grand classique avec Digne, Koundé, Pogba, Tchouaméni ou encore Benzema, Griezmann et Mbappé. On attendait quand même une petite surprise, on espérait secrètement que Christopher Nkunku soit appelé après ses grosses performances dernièrement mais Didier Deschamps a justifié son choix et a laissé la porte ouverte au joueur de Leipzig.

Le coup de gueule de Jesse Marsch

Hier, le PSG s'est fait reprendre in extremis par Leipzig (2-2). Un résultat décevant pour les Parisiens qui perdent la première place du groupe. Mais il y en a un qui n'était pas content, mais alors pas du tout, c'est Jesse Marsch, l'entraîneur du club allemand, qui a cartonné l'arbitrage... et Neymar au passage !

Nouvelle tuile pour Dembélé alors qu'il négocie une prolongation au Barça

Le Barça a annoncé que le Français avait rechuté et qu'il était forfait quelques semaines. Son avenir est en question ces dernières semaines mais quoi qu'il en soit, l'attaquant a posé ses conditions pour prolonger avec le club catalan. Dembélé pourrait glaner une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Il se sent redevable au Barça d'avoir autant investi sur lui et regrette de ne pas encore avoir pu donner la pleine mesure de son talent au Camp Nou. Il serait même prêt à consentir une baisse de salaire. Mais à une condition : une augmentation significative de ses primes individuelles et collectives pour compenser. Les discussions se poursuivent et les Blaugranas espèrent boucler le dossier rapidement.