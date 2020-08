AC Milan : les premiers mots de Zlatan Ibrahimovic après sa prolongation

Revenu l'hiver dernier à l'AC Milan pour quelques mois, Zlatan Ibrahimovic a décidé de prolonger le plaisir. L'attaquant suédois, en fin de contrat cet été, a renouvelé son bail avec les Rossoneri, qui n'ont pas encore donné les détails de ce dernier. Rapidement, l'attaquant suédois a expliqué son choix : «enfin, tout est réglé et je peux revenir là où je me sens chez moi. Maintenant, il est temps de travailler dur et d'aller de l'avant. Nous devons travailler. Comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas ici pour être une mascotte. Je suis ici pour obtenir des résultats et aider l'équipe, l'entraîneur et le club à ramener l'AC Milan là où il doit être.»

L'ancien joueur du Los Angeles Galaxy a ensuite enchaîné sur la saison à venir. «Nous avons très bien réussi ces six derniers mois (sixième place en Serie A), mais nous n'avons rien gagné. Cette saison, je suis ici dès le début de la saison. Nous devons donc continuer comme nous l'avons fait, en travaillant dur et en faisant des sacrifices pour atteindre nos objectifs», a déclaré Zlatan Ibrahimovic, qui semble donc prêt pour la reprise dans quelques semaines.