L'AC Milan blinde Zlatan Ibrahimovic

Après une pige plutôt réussie du côté des États-Unis (au Los Angeles Galaxy), Zlatan Ibrahimovic avait retrouvé le Vieux Continent. En effet, fin décembre 2019, l'AC Milan annonçait avoir trouvé un accord avec le géant suédois pour le faire revenir dans une formation qu'il connaît bien. Il avait effectivement déjà évolué dans la formation lombarde entre 2010 et 2012 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Alors plutôt mal en point, les Rossoneri ont retrouvé, avec l'arrivée de l'avant-centre, un peu d'air et il a trouvé le chemin des filets à de nombreuses reprises (20 matches, 17 titularisations, 11 buts, 5 passes décisives). Sauf que son contrat arrivait à échéance cet été puisqu'il ne s'était engagé que pour six petits mois. Les négociations ont donc débuté pour trouver un nouvel accord.

«Zlatan Ibrahimovic is back»

Celui-ci n'a pas été vraiment compliqué à trouver malgré les demandes du joueur (7 millions d'euros nets sur une année) et l'AC Milan a annoncé la signature de son nouveau contrat ce jour. C'est le joueur lui-même qui a annoncé son retour dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club italien.

Avec lui à la pointe de son attaque, même s'il a déjà 38 ans et qu'il en aura 39 en octobre prochain, Stefano Pioli, confirmé à son poste d'entraîneur, dispose de belles choses dans son effectif pour essayer d'accrocher une place européenne et pourquoi pas une qualification en Ligue des Champions. Pour le moment, le natif de Malmö jouera la prochaine Ligue Europa (2e tour de qualification) puisqu'il a validé le billet de l'AC Milan en mettant un doublé et en donnant une passe décisive lors de la 37e journée contre la Sampdoria (4-1).

