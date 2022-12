CdM 2022, Argentine : le message de Neymar à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Il a couru après la Coupe du Monde depuis le début de sa carrière et est enfin parvenu à s'en saisir. Néo-champion du Monde, Lionel Messi est encore un petit peu plus entré dans la légende du football. Salué par de nombre d'observateurs ou de confrères, le numéro 10 de l'Albiceleste peut également compter sur les félicitations de l'un de ses coéquipiers et grand ami : Neymar.

Suite à la victoire de l'Argentine face à la France (3-3, 4-2 tab), le Brésilien s'est fendu d'un tweet mettant en avant une photo de Lionel Messi, auréolé du trophée de meilleur joueur de la compétition et du trophée Jules Rimet. Une belle reconnaissance de la part du joueur auriverde. Vrai reconnait vrai.