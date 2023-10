Lucas Paqueta est toujours fan de l’AC Milan

La suite après cette publicité

De Milan à Lyon, jusqu’à Londres et West Ham aujourd’hui, Lucas Paqueta a connu de nombreuses expériences à 26 ans. Véritable pièce angulaire du système de jeu des Hammers, le Brésilien est l’un des joueurs majeurs de son équipe. Il a d’ailleurs été buteur jeudi soir en Ligue Europa dans la victoire des siens contre Fribourg (1-2). Après la rencontre, le maître à jouer de West Ham a été interrogé au micro de Gianluca Di Marzio à propos de son passage en Italie, mitigé à l’époque, ainsi que sur l’évolution actuelle du club milanais. Lucas Paqueta semble encore porter l’AC Milan dans son cœur.

«J’ai beaucoup de souvenirs et beaucoup d’amis à Milan. C’était une bonne expérience mais en même temps difficile, cela m’a permis de grandir. Aujourd’hui, je suis toujours fan de Milan, un club qui restera toujours spécial pour moi. Je remercierai toujours Milan, les supporters et mes amis. Mais j’ai dû partir, la vie est comme ça. Si je suis là où je suis aujourd’hui, c’est avant tout grâce à Milan. Le football est comme ça, il y a des hauts et des bas et nous devons acquérir de l’expérience pour arriver au sommet. Et aujourd’hui, je suis reconnaissant envers tout le monde», dit-il. Il rajoute : «Aujourd’hui, c’est une bonne équipe qui a remporté le Scudetto et joue la Ligue des Champions. Le club récolte les fruits du travail qui a été fait et pour moi, il a ce qu’il faut pour gagner La Ligue des Champions. Nous parlons du deuxième plus grand club du monde, un club qui sera toujours dans mon cœur.» Des propos forts qui réjouiront sans doute les supporters milanais.