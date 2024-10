Real Madrid : Carlo Ancelotti attend de pied ferme Kylian Mbappé pour le Clasico

Ce samedi soir, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent pour l’un des Clasicos les plus passionnants de ces dernières années. Avec un Vinicius Jr en feu ces dernières semaines et un Raphinha XXL avec le Barça, on devrait voir du beau spectacle. Ce sera aussi l’occasion pour Kylian Mbappé de jouer le premier Clasico sous ses nouvelles couleurs. Et le Français est logiquement très attendu pour ce match. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a logiquement évoqué la situation de son attaquant et il a insisté sur le fait qu’il attendait beaucoup de lui.

«Nous sommes heureux car Kylian Mbappé a marqué des buts. Il a été très présent lors des deux premiers buts contre Dortmund. Nous sommes déjà satisfaits de ce qu’il fait mais il le fera mieux car il a les qualités pour le faire. Mais nous ne sommes pas pressés. Pour le Clasico, il a joué plusieurs fois contre Barcelone et sait ce qu’il a à faire. Ces coéquipiers ont beaucoup confiance en ses qualités et je pense qu’il apportera comme toujours. Sa façon de gérer l’avant-match est simple. Je pense qu’il a une grande confiance en ses qualités. Je pense qu’il apportera sa contribution demain, comme il le fait toujours. », a ainsi confié le coach italien.

