Mercato : le FC Barcelone accélère enfin pour les départs de ses indésirables !

Le FC Barcelone devrait frapper un des plus gros coups de ce mercato dans les prochains jours. Joan Garcia, qui fait déjà partie des meilleurs gardiens du continent, va ainsi rejoindre le club voisin du sien, l’Espanyol, pour seulement 25 millions d’euros, le montant de sa clause libératoire. Pour le secteur offensif, on parle toujours de joueurs comme Luis Diaz et Marcus Rashford. Mais le Barça le sait, pour recruter dans le secteur offensif, il va d’abord falloir dégraisser. Et des joueurs qui pourraient partir, il y en a beaucoup.

La suite après cette publicité

Le cas Marc-André ter Stegen est logiquement le dossier le plus complexe, dans la mesure où l’Allemand n’a aucune intention de partir. La direction et Hansi Flick ont été clairs : ils ne veulent plus de lui cet été, mais le portier est prêt à partir à la guerre, très énervé suite aux informations qui ont fuité dans la presse, visant à le forcer à partir selon lui. Quant à Ansu Fati, son départ pour Monaco est acté depuis un moment et devrait rapidement être officialisé par les deux formations.

La suite après cette publicité

Le Barça commence à recevoir des offres

Ce week-end, tout s’est accéléré. Pablo Torre a ainsi été objet de propositions de trois clubs : Osasuna, Valence et Séville. Le Barça est prêt à se séparer du jeune milieu de terrain, peu utilisé par Hansi Flick cette saison, et serait prêt à accepter une vente mais avec une option de rachat, dans le cas où il explose dans son futur club. Gerard Martin, le latéral gauche remplaçant, est aussi convoité et Wolverhampton est venu aux nouvelles ce week-end. Là aussi, le club catalan ne ferme pas la porte et a fixé son prix de vente à 12 millions d’euros.

Le club a aussi pris la décision de mettre Andreas Christensen sur le marché. Le FC Barcelone préfère vendre le Danois et conserver Ronald Araujo, et l’ancien de Chelsea a des touches en Premier League, alors que son contrat expire dans un an. Le gardien Iñaki Peña, condamné à partir, a aussi reçu des intérêts de clubs comme le Celta de Vigo, Valence et Galatasaray. Autant dire que le Barça pourrait enfin commencer à encaisser des chèques ces prochains jours, excepté pour Clément Lenglet, avec lequel un accord de principe a été trouvé pour une résiliation de contrat.