FC Metz - OL : les compositions officielles

C’est le début de la 23ème journée de Ligue 1 et à cette occasion, le FC Metz accueille l’OL à Saint-Symphorien ce vendredi soir (suivez la rencontre en direct sur FM).Avant-derniers à 5 points de Nantes qui est barragiste, les Messins n’ont pas gagné le moindre match depuis le 26 novembre dernier contre Lorient, la dynamique n’est vraiment pas bonne pour les Lorrains qui s’enfoncent de plus en plus en bas du classement de Ligue 1 et se dirigent vers une nouvelle descente en Ligue 2. Contre un OL qui va beaucoup mieux depuis que Pierre Sage est arrivé à la tête de l’équipe, la victoire est obligatoire pour les joueurs de Laszlo Boloni pour garder espoir dans leur quête du maintien. Les Lyonnais donc, sont maintenant remontés à la 11ème place du classement viiennent d’enchaîner 4 victoires de suite qui plus est contre des adversaires difficiles (Lille, Marseille, Nice). La dynamique est totalement à l’opposé des Messins même si le maintien n’est pas encore acquis pour les coéquipiers de Lacazette.

Ce vendredi soir on se dirige vers un 4-3-3 côté lyonnais avec O’Brien et Caleta-Car en charnière centrale, Matic au milieu épaulé par Caqueret et Mangala. Orban est titulaire sur l’aile gauche, Nuamah à droite et Lacazette devant. Les Lorrains joueront en 4-4-2 avec Udol arrière gauche, Colin arrière droit, Jean Jacques et Camara au milieu de terrain et un duo d’attaquants composé de Zé et de Mikautadze.

Les compositions d’équipes :

FC Metz : Oukidja - Colin, Hérelle, Sané, Udol (cap.) - Asoro, Camara, Jean Jacques, Sabaly - Mikautadze, Zé.

OL : : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Mangala - Orban, Lacazette (cap.), Nuamah.