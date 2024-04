Real Madrid : Kylian Mbappé reçoit un sérieux avertissement

Carlo Ancelotti va faire des jaloux. L’an prochain, le Mister pourra compter sur une attaque de feu. En effet, Kylian Mbappé et Endrick vont rejoindre la Casa Blanca, qui peut déjà compter sur Vinicius Jr, Rodrygo, Brahim Diaz ou encore Alvaro Rodriguez et Joselu. Concernant ce dernier, l’idée est de continuer au sein de la capitale espagnole l’an prochain. Contrairement à cette année, où il a dû parfois bricoler après le départ de Karim Benzema, le technicien italien aura donc l’embarras du choix. Malgré tout, depuis quelques semaines, plusieurs médias ibériques assurent que KM7 va faire une victime : Rodrygo.

En effet, beaucoup estiment que le Brésilien va être sacrifié pour faire de la place au Français, qui sera associé à Vini Jr. D’ailleurs, certains clubs se sont rapprochés du n°11 du Real Madrid. Il s’agit de Liverpool, Arsenal, Manchester United et Manchester City. Mais ils n’ont aucune chance puisque l’international auriverde ne veut pas quitter la Casa Blanca cet été. Il est bien décidé à se battre pour se faire une place et n’a pas peur de la concurrence. Il l’a d’ailleurs montré hier soir en signant un doublé face à Bilbao en Liga.

Rodrygo n’a pas peur de la concurrence

Titulaire à la pointe de l’attaque avec Brahim, il a brillé, lui qui n’avait plus marqué depuis le 10 février, soit 6 matches. Buteur avec le Brésil contre l’Espagne le 26 mars, il a donc poursuivi sur sa lancée hier soir. Après la rencontre, le joueur de 23 ans, auteur de 10 buts en 30 apparitions en Liga cette saison, a évoqué son cas personnel avec la nouvelle concurrence qui arrive. «Je ne sais pas encore pour Mbappé. Je pense qu’il est proche car tout le monde le dit et je fais confiance aux journalistes, mais je ne sais pas non plus ce qui se passe.»

Il poursuit : «oui, nous sommes nombreux. Nous verrons ce que l’entraîneur (Ancelotti) décidera (…) L’année prochaine, je pense que ce sera un problème pour l’entraîneur… un bon problème. Et je suis calme.» Rodrygo en a profité pour répondre aux questions entourant son avenir. «Je ne pense à rien… Je pense seulement à me concentrer sur cette saison et bien la terminer, avec un maximum de titres.» Ensuite, il sera temps de penser à la suite et à cette saison 2024-25 où le compartiment offensif du Real Madrid va être chamboulé. Rodrygo comme les autres vont donc poser des "bons" problèmes à Ancelotti.

Un casse-tête pour Ancelotti

Ce dernier compte sur le Brésilien. «Nous étions convaincus qu’il allait faire quelque chose dans ce match. C’est peut-être parce qu’il aime ce poste plus que les autres. Je pense qu’avec Vini, ils peuvent très bien se compléter et ils l’ont très bien fait. Il a été le joueur le plus important du match (…) Il a très bien joué, il a fait la différence, il a pu marquer très tôt. Il a une très grande qualité dans ses actions, c’est ce qu’il doit faire. Maintenant, on peut dire qu’il se sent mieux à gauche, mais il est bon partout. N’oublions pas qu’il a marqué deux buts en jouant à droite en 1/2 finale de la Ligue des champions.» Rodrygo ne compte pas se laisser faire. Mbappé et les autres sont prévenus !