PSG : Luis Enrique n’a aucune envie de jouer en contre !

Présent en conférence de presse après la difficile victoire (2-0) des siens, réduits à dix et bousculés, face au HAC permettant au PSG de prendre quatre longueurs d’avance en tête du championnat, Luis Enrique est revenu sur la philosophie qu’il souhaite imprimer au sein du club de la capitale. Alors que le PSG semble, parfois, plus à l’aise dans un jeu de transition, le technicien espagnol semble, de son côté, très attaché à ses principes de possession…

«Je suis très fier de ce que mon équipe a démontré. Elle a montré un super état d’esprit, une capacité à s’adapter aux circonstances. On a très bien défendu à dix contre onze et on a empêché Le Havre de se créer beaucoup d’occasions. Et quand l’adversaire s’est créé des occasions, Tenas les a arrêtées. On fait partie des rares équipes capables de pratiquer à la fois un foot de transition et un de possession. Le PSG m’a fait venir pour qu’on pratique un football offensif, qui donne du plaisir aux supporters. Je n’aime pas forcément le foot qu’on a pratiqué aujourd’hui mais on a démontré qu’on pouvait faire les deux», a ainsi assuré l’ancien sélectionneur de la Roja. Une chose est sûre, ce PSG-là semble avoir des ressources inépuisables…