Le PSG tombe d’accord avec l’AS Roma concernant Leandro Paredes

Si un accord total est sur le point d’être trouvé entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de l’AS Roma concernant le transfert de Reno Sanches, comme nous vous l’avons révélé tout récemment, la direction du club italien a également fait une très belle avancée dans un dossier menant à un autre joueur du club parisien, qui est devenu un de ses viviers principaux lors de ce mercato estival. Il s’agit d’ailleurs sans surprise de Leandro Paredes, considéré comme un «indésirable» par sa direction.

Après un prêt mitigé à Turin avec la Juventus, le milieu de terrain argentin est revenu à Paris mais son statut, lui, n’a pas changé. Toujours mis de côté, Leandro Paredes souhaite donc se relancer dans un championnat qu’il affectionne tout particulièrement. Et ça tombe bien, l’AS Roma est prête à accueillir son ancien joueur âgé de 29 ans désormais. En effet, l’international de l’Albiceleste avait été prêté au Chievo Vérone avant de rejoindre le club romain pour une saison, en prêt également, puis avant de rejoindre la capitale italienne définitivement un an plus tard.

Un transfert estimé à 5 millions d’euros

Leandro Paredes va donc faire son grand retour à Rome si son transfert se confirme dans les prochains jours. Et selon nos toutes dernières informations, tout devrait s’accélérer dans ce dossier puisqu’un accord total a même été totalement trouvé entre les dirigeants des deux formations. Acheté pour 40 millions d’euros en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, le milieu de terrain argentin ne sera pas vendu pour cette somme-là en Italie. Le montant de son transfert est d’ailleurs estimé à 5 millions d’euros environ.

Enfin, Leandro Paredes va signer un contrat de 3 ans avec l’AS Roma. De son côté, le PSG limite la casse en arrivant à se débarrasser d’un joueur devenu trop encombrant tout en obtenant la somme demandée au moment des négociations. Si Galatasaray était également intéressé et semblait prêt à accueillir l’Argentin, c’est donc finalement vers un de ses premiers amours qu’a choisi de filer le milieu de terrain. L’officialisation devrait être annoncée dans les prochains jours. Affaire à suivre…