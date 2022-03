Vidéo : un premier bijou pour Bruno Guimarães avec Newcastle

C'était l'un des transferts retentissants du dernier mercato hivernal. Bruno Guimarães avait quitté Lyon pour rejoindre le désormais richissime Newcastle en Premier League. L'équipe tournant bien depuis son arrivée dans le Tyneside, le Brésilien n'avait pas encore débuté la moindre rencontre avant ce match de championnat face à Southampton (2-1) ce jeudi.

Pendant ce temps à Southampton, l'ancien lyonnais Bruno Guimarães vient d'inscrire son premier but avec les Magpies. 🔥



ET QUEL BUT ! 🤯 pic.twitter.com/rOvnvssR9h