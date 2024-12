Le PSG envoie un message à Kylian Mbappé

Les relations entre le PSG et Kylian Mbappé sont froides depuis le départ de la star l’été dernier à la fin de son contrat. Si Nasser Al-Khelaïfi a déjà dit dans les médias «souhaiter le meilleur» à son ancien protégé, les deux hommes sont en conflit. Le club de la capitale doit toujours 55 M€ en primes et salaires non réglés.

C’est à la justice de trancher cette affaire mais cela n’empêche pas les deux parties de faire bonne figure en public. Le PSG a par exemple envoyé un message au Madrilène sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter un bon anniversaire, lui qui fête ses 26 ans ce vendredi 20 décembre.