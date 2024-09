Colombie : une violente bagarre pendant un match fait une vingtaine de blessés

De nouvelles scènes de violence en marge d’un match de football. Une bagarre générale a en effet éclaté entre supporters à Medellin, en Colombie, lors d’un match qui opposait l’Atlético Nacional et l’Atlético Junior de Barranquilla, deux locomotives du sport local. «Peu après que le Nacional ait doublé la mise, des supporters du Junior ont attaqué des personnes dans la tribune nord du stade. Les supporters du Nacional situés dans ce secteur ont riposté de manière violente, et ont étendu la bagarre à la tribune ouest, puis aux zones de transfert et à l’extérieur» explique le quotidien El Tiempo. Les heurts, qualifiés de «rixes violentes» par certains médias colombiens, a fait une vingtaine de blessés, dont trois dans un état grave.

«Ce qui s’est passé jeudi dans le stade lors du match entre Nacional et Junior est inacceptable. Qu’un événement sportif se termine par une bataille entre ceux qui se disent supporters nous montre que nous manquons encore beaucoup de culture pour vivre le football en paix», a déclaré, de son côté, le maire de la ville Federico Gutiérrez, qui a également posté sur ses réseaux sociaux les visages de plusieurs supporters impliqués dans la bagarre.