Stade Rennais : Dalbert déjà sur le départ ?

La suite après cette publicité

4 mois après son arrivée en Bretagne, le latéral brésilien songerait déjà à un départ selon L’Équipe. Recruté pour pallier à la blessure de Faitout Maouassa en début de saison, il a rapidement été devancé dans la hiérarchie par le jeune et prometteur Adrien Truffert. Loin d’être irréprochable défensivement, Dalbert ne retrouve pas pour l'instant le niveau qu’il avait montré à Nice lors de la saison 2016-2017. Depuis son départ de la Côte d’Azur, sa carrière stagne et le joueur de 27 ans ne progresse plus.

Son temps de jeu n’est pas celui qu’il aurait espéré (9 matchs toutes compétitions confondues avec Rennes cette saison) il serait, selon l’Équipe, à l’écoute des offres qui pourraient lui permettre de retrouver une place de titulaire. Prêté par l’Inter Milan, Dalbert ne devrait pas voir son option d’achat d’environ 13 millions d’euros lever par le Stade Rennais.