L'histoire compliquée de Martin Odegaard avec le Real Madrid

"Je t'aime, moi non plus". Voilà à quoi pourrait se résumer l'histoire entre Martin Odegaard et le Real Madrid. Après d'innombrables prêts, le milieu de 22 ans a fini par quitter le club de la capitale espagnole. Il n'était plus vraiment désiré là-bas, et lui-même voulait sans doute se stabiliser, lassé de tous ces déménagements et de cette instabilité permanente. Il imaginait probablement une meilleure fin avec la Casa Blanca où il a posé ses valises en 2015, à peine après avoir fêté ses 16 ans. Avec son visage de poupon, il est pourtant déjà starifié dans sa Norvège natale où on l'annonce comme le futur grand joueur que le pays attend depuis longtemps.

Lorsque le milieu de terrain offensif arrive au Real, son talent si précoce est déjà connu de toute la planète foot. Lancé dans le monde professionnel dès l'âge de 15 ans avec son club formateur de Strømsgodset, Odegaard devient même l'international norvégien le plus jeune de l'histoire. Il est immédiatement courtisé pour intégrer les plus grands clubs. Alors, comme dans un centre commercial, il fait le tour de toutes les boutiques pour trouver l'endroit idéal pour lui. Il s'entraîne avec Liverpool, le Bayern, Arsenal, les deux Manchester avant de rejoindre le Real Madrid. Conscient du fort potentiel aussi bien sportif que marketing et médiatique du gamin, Florentino Pérez n'hésite pas à débourser entre 3 et 4 M€ selon les sources.

Starifié dès l'âge de 15 ans

Trop jeune pour débuter dans une équipe première où évolue Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos, Gareth Bale, ou encore Luka Modric, la pépite s'entraîne tout de même avec le groupe professionnel. Une garantie qu'il avait obtenue en signant pour les Merengues, mais c'est bien avec le Castilla qu'il évolue en match tous les week-ends. Forcément, ce traitement de faveur ne passe pas très bien auprès des jeunes entraînés par Zinedine Zidane, lequel doit s'en accommoder. Odegaard ne fait pas beaucoup d'efforts pour s'intégrer auprès des joueurs de son âge, qui en retour ne facilitent pas son adaptation. Et puis c'est déjà la compétition. Le gaucher finit même par être écarté lors de la fin de saison.

En mai 2015 tout de même, Ancelotti décide de le convoquer pour le dernier match en Liga. Il joue une demi-heure en remplaçant Ronaldo. La saison suivante, le Norvégien fait partie intégrante du Castilla mais il met du temps à donner satisfaction. Il faut dire que l'attente autour de lui est énorme. Cantonné à la réserve, Odegaard prolonge son contrat avant d'être prêté une première fois en janvier 2017, et pour un an et demi, à Heerenveen aux Pays-Bas. Ses premiers pas sont compliqués mais comme en Espagne et avec un peu plus de maturité, il commence à prendre ses marques à tel point que le joueur devient un élément indispensable à la formation de Jürgen Streppel. Même si ses statistiques ne sont pas encore bluffantes, le joueur de 18 ans affiche sa courbe de progression.

Des prêts successifs pour gagner du temps de jeu

Pour le Real en revanche, son heure n'est pas encore venue. «Je ne regretterai jamais la décision que j'ai prise. Lorsque vous faites un choix, vous serez toujours capable de penser à ce qui pourrait arriver si vous aviez choisi quelque chose d'autre, mais j'assume le choix que j'ai pris et j'en suis très heureux. Je savais que ça prendrait du temps. Le Real est la meilleure équipe du monde. (...) Mon but est de finir par jouer au Real Madrid», persiste-t-il. Il enchaîne un second prêt du côté du Vitesse Arnheim. Dans une position de milieu offensif droit, c'est là-bas qu'il explosera véritablement en terminant la saison avec 8 buts et 11 passes décisives en championnat. La porte semble alors ouverte pour intégrer l'effectif de stars des Madrilènes.

« Je suis prêt pour le pas suivant, affirmait Odegaard, la vingtaine naissante au Telegraaf en avril 2019. Je veux continuer à grandir. (...) J’ai marqué plus de buts et j’ai fait plus de passes décisives que la saison dernière. Je crois avoir évolué pour de bon. Leonid Slutsky (l'entraîneur d'alors, ndlr) m’a donné de la liberté et de la confiance. Quand la saison se terminera, il faudra prendre une décision et voir où je pourrai continuer ma progression. (...) La Ligue des Champions ? C’est le niveau auquel j’espère jouer prochainement. J’aimerais aussi jouer dans un grand championnat. » Pour la C1, c'est encore trop tôt, même si certains joueurs de sa génération comme Kylian Mbappé ou son compatriote Erling Haaland font déjà des malheurs dans les défenses européennes, mais il évoluera bien en Liga.

Un retour au Real qui ne se passe pas comme prévu

Pas sous le maillot blanc du Real Madrid par contre. Le club de la capitale décide de le prêter une 3e fois de suite en le confiant à la Real Sociedad. Odegaard évoluera sous le regard bien veillant et intéressé de son club. Associé à Oyarzabal et Isak, il trouve rapidement son rythme de croisière (4 buts, 6 passes décisives en Liga). La presse espagnole s'enflamme déjà pour son retour au Santiago Bernabéu, même si la fin de l'exercice est plus délicate. À l'aube de la saison 2020/2021, le Norvégien fait enfin partie du club qui l'a recruté il y a maintenant 5 ans et demi. En plus de cela, Zidane le connaît bien pour le suivre depuis toutes ces années et veut en faire un joueur de rotation. Et pourquoi pas plus.

Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Le Real a du mal, Zidane ressent une forme de lassitude et est sauvé par ses joueurs sur certains matches. L'unique renfort de l'intersaison dans l'entrejeu doit se contenter de miettes et ne convainc pas grand monde lorsqu'il joue. Dans cet effectif pléthorique, l'international disparaît même au mois de décembre. «Odegaard continue de travailler. C’est un joueur que l’on aime, un joueur à nous qui va sûrement triompher au Real Madrid. Il n’a pas beaucoup joué dernièrement, mais il aura du temps de jeu et il va nous apporter beaucoup. Je le vois impliqué et c’est le plus important», se défend l'entraîneur français en janvier 2021. La porte de sortie est pourtant ouverte.

Echec sportif, réussite économique

Le joueur veut partir et file dans un nouveau prêt de six mois du côté d'Arsenal. En Angleterre, il retrouve un peu de temps de jeu et malgré des performances irrégulières, Arteta est séduit. L'idée d'un nouveau prêt fait son chemin mais la Casa Blanca a besoin d'argent en cette période de crise économique. Les Gunners disent finalement oui pour un transfert du natif de Drammen et s'apprêtent à débourser 30 M€. À 22 ans, Odegaard s'en va définitivement de la capitale espagnole. Avec les Merengues, il n'aura disputé que 22 rencontres pour 6 titularisations étalées entre mai 2015 et janvier 2021. L'échec est sportif, puisqu'il a brillé ailleurs, mais pas économique, du moins pour le Real qui aura réalisé une belle plus-value. Chacun y a finalement trouvé son compte.