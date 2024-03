Équipe de France : grosse inquiétude autour d’Antoine Griezmann

Remplaçant hier contre le FC Barcelone lors de la défaite 3-0 de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann était entré en jeu sans parvenir à inverser la tendance. Quatre jours plus tôt, il avait néanmoins réalisé une bonne prestation contre l’Inter Milan en Ligue des Champions, le tout après trois semaines d’indisponibilités pour blessure. Un retour directement dans le vif pour l’attaquant français qui retrouve pour cette trêve de mars l’équipe de France.

Arrivé ce matin à Clairefontaine, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a retrouvé ses anciens coéquipiers avec le sourire. Pour autant sa présence pour défier l’Allemagne ce samedi et le Chili ce mardi reste très incertaine. L’Equipe annonce que la présence d’Antoine Griezmann au sein du groupe France pourrait ne pas durer très longtemps pour ce groupe de mars, puisque sa douleur à la cheville reste importante.

Les prochaines heures seront cruciales

En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a directement été alerté sur ce sujet et a expliqué que les décisions arriveront très rapidement : «il y a des vérifications en cours aujourd’hui et ce soir. On fera le bilan et on prendra les décisions demain. Certains joueurs ont de petits soucis. Le match est samedi, d’ici demain, on le saura.»

Il a ensuite évoqué le cas d’Antoine Griezmann en particulier : «Antoine a un souci avec sa cheville même s’il a joué 45 minutes hier.» Devant encore prendre sa décision avec le staff médical, Didier Deschamps pourrait donc se retrouver à composer sans Antoine Griezmann pour ce dernier rassemblement avant l’Euro 2024. Un sacré coup dur en prévision pour les Bleus.