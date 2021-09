L'Angleterre en admiration devant le sauveur Cristiano Ronaldo, la presse portugaise aux anges après la démonstration de Benfica face au Barça

La suite après cette publicité

L'Angleterre en admiration devant CR7

Old Trafford. Manchester. 95e minute. MU est toujours tenu en échec par Villarreal sur sa pelouse 1-1. C'est alors que surgit Cristiano Ronaldo au second poteau qui catapulte le ballon trainant dans la surface espagnole au fond du but de Geronimo Rulli. Le Portugais sauve United, qui s'impose 2-1 et qui lance enfin sa campagne européenne. Il n'en fallait pas plus pour mettre la presse anglaise en ébullition ce matin. CR7 s'affiche en Une de tous les médias du pays et est présenté comme «le sauveur» de Manchester. C'est même «irréel» pour le Daily Star qui n'oublie pas de mentionner que le Portugais est désormais le recordman du nombre de matches joués en Ligue des champions avec 178 rencontres. «C'est ce pourquoi nous l'avons fait signer», reprend sur sa Une The Times qui rapporte les propos d'après match d'Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien n'a jamais eu autant raison.

Le Portugal aux anges pour Benfica

Alors que la presse espagnole tire à boulets rouges ce matin sur le FC Barcelone, de nouveau giflé par Benfica (0-3), les quotidiens au Portugal sont au contraire aux anges après la prestation majuscule du club de Lisbonne. Une nuit européenne que les Portugais ont attendu longtemps. Soixante ans pour les supporters de Benfica, qui n'avait pas vu une victoire face au grand Barça depuis 6 décennies. C'est donc «géant» pour Record ce matin. «Diabolique», selon A Bola, qui souligne l'importance du buteur uruguayen Darwin Núñez, auteur d'un doublé hier soir. Même la presse généraliste s'enflamme. Le Correio da Manhã écrit qu'«un Benfica européen a écrasé Barcelone». «Ecraser», le mot est sans doute faible. Il s'agit du deuxième 0-3 consécutif en Ligue des Champions encaissé par le Barça cette saison. Les Blaugranas sont tout proches de l'élimination.

Ça va mieux pour la Juventus

Après un début de saison difficile, cela va mieux pour la Juventus. La Vieille Dame de Massimiliano Allegri s'est même offert le luxe hier de battre le champion d'Europe, Chelsea, au Juventus Stadium (1-0). Un 5e match sans défaite consécutive pour les Turinois qui viennent d'enchaîner 3 succès. De quoi redonner le moral à la presse italienne, particulièrement inquiète en début d'exercice. La Gazzetta dello Sport a retrouvé «la Vieille Dame d'Europe» alors que Tuttosport s'enflamme et s'exclame : «ça, c'est la Juve !» Pour le Corriere dello Sport, le grand gagnant de la soirée est l'entraîneur turinois. «Allegri a gagné gros», selon le média. Pourvu que ça dure, comme on dit.