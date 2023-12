Barça : Marc-André ter Stegen va se faire opérer en France

Marc-André Ter Stegen a pris une décision lourde de conséquences. Absent depuis la mi-novembre, manquant ainsi les derniers rendez-vous du FC Barcelone et de l’équipe d’Allemagne, l’habituel dernier rempart catalan a annoncé à ses dirigeants qu’il allait subir une opération au dos pour résoudre définitivement ses problèmes récurrents à ce niveau. Afin de maximiser ses chances de revenir le plus tôt possible à la compétition, le natif de Mönchengladbach souhaite s’entourer des meilleurs médecins.

C’est dans cette perspective que SPORT nous informe que l’international allemand (38 sélections) se rendra ce jeudi en France, en compagnie du médecin de l’équipe première espagnole Ricard Pruna, pour être confié à un spécialiste. À l’issue de son passage sur le billard, Marc-André Ter Stegen retournera à la Cité sportive Joan Gamper pour entamer sa convalescence. En attendant, le jeune Iñaki Peña aura la lourde tâche de le suppléer dans les buts catalans, au minimum jusqu’en février prochain.