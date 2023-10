RB Salzbourg - Real Sociedad : les compositions sont là

La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se poursuit ce mardi avec un joli duel d’outsiders dans le groupe D entre le Red Bull Salzbourg et la Real Sociedad.. A domicile, les Autrichiens s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Alexander Schlager qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amar Dedić, Oumar Solet, Strahinja Pavlović et Aleksa Terzić en défense. Mads Bidstrup, Lucas Gourna-Douath, Maurits Kjærgaard et Oscar Gloukh se retrouvent dans l’entrejeu. Roko Šimić est associé à Karim Konaté en attaque.

De leur côté, les Basques s’articulent dans un 4-4-2 avec Alex Remiro dans les cages derrière Hamari Traoré, Igor Zubeldia, Robin Le Normand et Aihen Muñoz. Martin Zubimendi et Mikel Merino constituent le milieu de terrain. Takefusa Kubo et Brais Mendez occupent les ailes avec Mikel Oyarzabal et Ander Barrenetxea associés en attaque.

Les compositions

Real Madrid : Schlager – Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic – Bidstrup, Gourna-Douath, Kjærgaard - Gloukh – Simic, Konata

Real Sociadad : Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz – Kubo, Zubimendi, Merino, Mendez – Oyarzabal, Barrenetxea