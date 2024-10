Angleterre : première mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a dû se séparer de l’un de ses adjoints de longue date. Zsolt Löw - qui était aux côtés de l’Allemand depuis son passage au Paris Saint-Germain - ne sera pas de l’aventure avec la sélection anglaise. L’ancien entraîneur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund a signé un contrat de 18 mois avec les Three Lions et ne commencera son mandant qu’en janvier.

Le technicien de 51 ans va effectuer son premier passage à la tête d’une sélection nationale et il le fera donc sans son bras droit hongrois. Les deux hommes ont partagé le banc pendant 300 rencontres, lors de leurs six années de collaboration. Loin de Thomas Tuchel, Löw (45 ans) devrait visiblement partir tenter sa chance de son côté dans le football, en espérant obtenir la même réussite que son ami.