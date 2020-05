Les révélations de Rolando sur son départ de l'OM

123 matches, 7 buts. Telles sont les statistiques de Rolando sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Arrivé sur la Canebière en août 2015 en provenance du FC Porto, le défenseur aujourd'hui âgé de 34 ans avait enchaîné les rencontres durant ses trois premières saisons avec le club phocéen, avant d'être gêné par les blessures lors de l'exercice précédent. Et l'été dernier, les dirigeants olympiens avaient décidé de ne pas le conserver. Sans club pendant plusieurs mois, le Portugais a cependant rebondit au SC Braga, club de Liga NOS qu'il a rejoint le 27 février dernier. Mais avec la crise du Covid-19, l'ancien Phocéen n'a pas encore eu le temps de s'illustrer sous ses nouvelles couleurs.

Mais avant la reprise du championnat portugais, programmée dans quelques jours, Rolando s'est livré au micro de RMC Sport. L'occasion pour lui de revenir sur son départ de l'Olympique de Marseille. «À la fin de ma troisième année, j’étais en fin de contrat et mon cycle à l’OM était pratiquement arrivé à son terme. Le club m’avait parlé d’une possible prolongation mais ma tête était déjà tournée vers une aventure ailleurs, dans un autre pays. J’avais des négociations bien avancées et je me suis blessé», a d'abord expliqué le joueur au média français, tout en expliquant qu'il avait eu certaines garanties à l'époque de la part de Frank McCourt, l'actionnaire majoritaire de l'OM.

«Avec André Villas-Boas, les choses auraient peut-être été différentes»

«Je suis revenu en un temps record. J’ai tout donné. Et, à la fin de cette saison, je suis parti. Le club connaissait de nombreux changements et j’ai senti que j’avais besoin d’autre chose. Bon... Le hasard a fait qu’un mois après mon départ, alors que j’avais dit au revoir à tout le monde, André Villas-Boas est arrivé», a poursuivi Rolando sur ce départ l'été dernier. Car quelque temps après l'officialisation de son départ, l'Olympique de Marseille a en effet annoncé la nomination d'André Villas-Boas au poste d'entraîneur, pour succéder à Rudi Garcia. Et comme l'a avoué Rolando, ça aurait pu être différent s'il était arrivé un peu plus tôt : «avec lui, les choses auraient peut-être été différentes.»

En tout cas, les deux hommes ont échangé, mais le défenseur central était déjà ailleurs et un retour en arrière n'était plus possible. «Au moment de signer à l’OM, il m’a appelé. D’entrée je lui ai dit: "Mister, avant qu’on commence à parler, pour ne pas que ce soit bizarre, sachez que j’ai adoré Marseille, j’y ai connu des moments difficiles mais aussi de très bons. Ce furent quatre années intenses, gravées à jamais en moi. Mais, maintenant, je veux autre chose. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là." Je voulais que les choses soient claires, pas malaisantes.» Derrière, Rolando a donc attendu le bon challenge pour rebondir et a donc signé en faveur du SC Braga. Et ses premiers pas sont donc attendus.