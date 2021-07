Ligue 1 : le programme TV complet de la 1ère journée

Le conflit opposant Canal + et beIN Sports n’a pas encore connu son épilogue. Pour rappel, la chaine cryptée refuse de payer les 332 M€ annuels du contrat sous-licencié par le média qatari et les deux parties se sont données rendez-vous au tribunal pour être fixées. En attendant, après avoir envoyé des programmations partielles pour la J1 et la J2, la LFP vient de communiquer pour la première fois un programme TV complet pour la première journée de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Le coup d’envoi sera donné sur Prime Video le vendredi 6 août avec un classique du championnat : Monaco-Nantes. Les Asémistes ouvrent logiquement le bal puisqu'ils doivent disputer le match retour de leur troisième préliminaire de Ligue des Champions le 10 août. Le lendemain, l’Olympique Lyonnais recevra Brest à 17h, toujours sur Prime Video.

Montpellier-OM comme affiche du dimanche soir

De son côté, le Paris Saint-Germain se rendra à Troyes pour y affronter l’ESTAC le même jour à 21h, sur Canal+. Le match des Franciliens sera donc la première des deux affiches par journée de la chaine cryptée. La deuxième sera celle opposant Metz aux champions de France lillois le dimanche 8 août à 17h.

Rennes recevra Lens pour le match du dimanche à 13h sur Prime Video, tandis que le promu clermontois (qui joue en L1 pour la première fois de son histoire) sera programmé lors du multiplex à 15h sur Prime Video. Enfin, Amazon a choisi Montpellier-Olympique de Marseille pour son affiche du dimanche à 21h.

La programmation complète de la 1ère journée de L1

Vendredi 6 août 2021 à 21h sur Prime Video :

Monaco - Nantes

Samedi 7 août à 17h sur Prime Video :

OL - Brest

Samedi 7 août à 21h sur Canal+ :

Troyes - PSG

Dimanche 8 août 2021 à 13h sur Prime Video :

Stade Rennais FC - RC Lens

Dimanche 8 août 2021 à 15h sur Prime Video :

AS Saint-Etienne - FC Lorient

Girondins de Bordeaux - Clermont Foot 63

OGC Nice - Stade de Reims

RC Strasbourg Alsace - Angers SCO

Dimanche 8 août 2021 à 17h sur Canal+ :

Metz - Lille

Dimanche 8 août 2021 à 21h sur Prime Video :

Montpellier - OM