Vidéo : le 8ème sacre de Lionel Messi divise sur les réseaux sociaux

Le grand vainqueur de cette 67ème cérémonie du Ballon d’Or est connu. Pour la 8ème fois de sa carrière, Lionel Messi a remporté le plus prestigieux des trophées individuels. Et son sacre en Coupe du Monde y est pour beaucoup. Si par le passé, son couronnement n’a pas souvent fait débat, ce 8ème sacre de l’Argentin est plus que discutable. Sur les réseaux sociaux, cette décision fait couler beaucoup d’encre.

