OM : l'incroyable opération qui va permettre le départ de Dario Benedetto

Fin du feuilleton. Dario Benedetto deviendra, dans les prochains jours, joueur de Boca Juniors pour la deuxième fois de sa carrière. Une information confirmée par TyC Sports ce mercredi, qui explique que les dirigeants phocéens ont enfin donné leur feu vert à l'opération. Actuellement prêté à Elche, il n'entre pas dans les plans du club espagnol qui ne voit aucun souci à le laisser filer.

Celui qui a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en quatorze matchs de Liga (dont six en tant que titulaire seulement) va donc revenir au pays. Mais accrochez-vous, ce n'est pas un transfert classique... Cristian Bragarnik, agent du joueur et propriétaire d'Elche, est ainsi à la baguette et va placer ses pions un peu partout. Les deux joueurs de Boca, Lisandro López et Walter Bou, vont ainsi respectivement filer aux Xolos de Tijuana et à Defensa y Justicia, ce qui permettra au club de Buenos Aires de rendre le transfert du buteur marseillais plus simple.

Les chaises musicales

De son côté, Ivan Marcone, qui fait aussi partie du portefeuille de Bragarnik, devrait quitter Elche, probablement vers Independiente. Cet argent permettra au club espagnol de régler sa dette de deux millions de dollars avec Boca, ancien club de Marcone, et c'est avec cet argent que l'OM sera indemnisé. Les Phocéens vont donc récupérer un montant aux alentours d'1,8 million d'euros.

Une petite somme qui permettra tout de même aux Marseillais de se remplir un peu les poches en vue des différentes opérations à venir lors de ce mercato hivernal. Mais force est de constater que ces moins de 2 millions d'euros obtenus pour un joueur ayant coûté plus de 10 millions d'euros font de l'Argentin un échec tant sur le plan sportif que financier...