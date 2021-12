Mercato Barça : Ousmane Dembélé aurait pris sa décision finale

La suite après cette publicité

C'est le feuilleton du moment à Barcelone. Le club catalan cherche à prolonger l'international tricolore, mais les discussions avec son entourage sont pour le moins compliquées. Alors que son contrat expire en 2022, aucune solution n'a été trouvée encore, et d'ici un mois, l'ancien du Stade Rennais sera libre de négocier avec qui il le souhaite. Sur Foot Mercato, nous vous informons depuis plusieurs semaines des discussions entre les deux parties.

Nous vous dévoilions par exemple en exclusivité que le clan Dembélé demandait au FC Barcelone un salaire de potentiel Ballon d'Or. Ce que les Barcelonais ne sont logiquement pas prêts à lui offrir. Le joueur lui voulait initialement rester à Barcelone, et a même refusé une offre alléchante de Newcastle, mais un autre club de Premier League lui a déjà proposé un salaire de 20 millions d'euros annuels et une prime à la signature de 30 millions d'euros.

Une toute dernière opportunité de le convaincre

Et aujourd'hui, c'est la presse catalane qui en dit plus. D'après le média Sport, la décision du joueur est prise : il ne va pas prolonger. Il faudrait un retournement de situation exceptionnel pour que le joueur défende les couleurs du Barça à partir de la fin du mois d'août 2022, pour la reprise de la Liga, toujours selon le média. Même si Xavi a publiquement expliqué lui faire confiance, le principal concerné souhaiterait tourner cette page assez compliquée de sa carrière et mettre fin à cette aventure difficile à Barcelone pour se relancer ailleurs.

Selon nos informations, il y aura tout de même une dernière réunion cette semaine. Celle de la dernière chance donc. Mais plus la saison avance et plus l'avenir d'Ousmane Dembélé semble s'écrire loin de la Catalogne. Reste maintenant à savoir où le virevoltant ailier tricolore parviendra à montrer l'étendue de son talent après quatre saisons difficiles et marquées par les pépins physiques...