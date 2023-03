FC Barcelone - Real Madrid : la Catalogne en extase après la belle victoire

La suite après cette publicité

Un grand match. Voilà comment résumer ce dernier Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, au Camp Nou. Au bout du suspens, les Catalans ont arraché la victoire, «en extase» titrait Mundo Deportivo, le quotidien catalan. Grâce à un but, dans les dernières minutes, de Franck Kessié (2-1), qui «offre au Barça un but dans les arrêts de jeu et plus qu’une victoire pour le Championnat», précisait l’autre média sportif catalan, Sport. Après la rencontre, Xavi Hernandez a fait part de son état d’âme.

«C’est une victoire importante, méritée, nous avons plus dominé qu’eux et nous nous sommes créés plus d’occasions nettes. l’équipe a tout donné contre une grande équipe comme Madrid. C’est une victoire très importante, qui nous donnera beaucoup de confiance pour l’avenir. De mon point de vue, nous avons eu plus de contrôle, mais nous n’avons pas minimisé leurs passes intérieures qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Dans l’ensemble, je pense que nous avons été supérieurs», a-t-il d’abord expliqué au micro de Movistar.

Sergi Roberto salué par Xavi Hernandez

Avant de revenir sur la performance de Sergi Roberto, élu homme du match par la rédaction. «J’avais des doutes entre lui et Kessie, mais en fin de compte cela a bien fonctionné parce qu’ils ont tous les deux pris le dessus ce soir-là. Sergi comprend très bien le jeu de position (…) Nous ne nous sentons pas champions, mais c’est une étape très importante pour nous. Le scénario était parfait. Nous le méritions. Le Barça était supérieur et les joueurs le méritaient», a-t-il précisé sur Barça TV.

«On ne peut jamais le dire, il reste beaucoup de matches, on ne peut jamais laisser Madrid pour mort, mais douze points, c’est une distance compliquée. Cette victoire était très importante et je suis très heureux du but et de la victoire. Avec le but de Franck, nous sommes tous devenus fous», a d’ailleurs réagi le principal intéressé, Sergi Roberto. Un constat partagé par Sergio Busquets : «On a eu plus d’occasions qu’eux, ils ont été devant avec de la chance. On a ensuite tout donné pour revenir et psychologiquement, le but nous a aidé». Avant d’aller à Elche, après la trêve internationale, le Barça compte douze points d’avance sur son éternel rival, à douze journées de la fin.