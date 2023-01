AC Milan : Stefano Pioli tient le joker médical de Mike Maignan

Avec la longue rééducation annoncée de Mike Maignan doublée des formes irrégulières des contrats expirants de Ciprian Tătărușanu (36 ans) et de Antonio Mirante (39 ans), l’AC Milan s’est mis à la recherche d’un nouveau portier durant ce mercato hivernal, histoire de pallier l’absence du gardien français de la meilleure façon. La direction des Rossoneri a tenté de faire venir Marco Sportiello plus tôt dans le mois mais l’Atalanta Bergame a décidé de ne pas le vendre en janvier, et la transaction s’est soldée par une impasse.

La suite après cette publicité

D’après les informations de Sky Italia, le club milanais est en passe de finaliser l’arrivée surprise du jeune gardien colombien Devis Vásquez (24 ans), qui évolue dans le club de Guaraní en première division paraguayenne. Il sera très bientôt à la disposition de l’entraîneur italien Stefano Pioli. Des examens médicaux sont prévus demain, puis il retournera en Amérique du Sud pour revenir en Italie le 10 janvier. A voir si cette arrivée en amène une autre au même poste.

À lire

AC Milan : la blessure de Mike Maignan pourrait précipiter le mercato