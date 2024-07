L’échec Leny Yoro met le Real Madrid dans la galère

Le Real Madrid est un modèle d’anticipation en ce qui concerne le marché des transferts. Et il le prouve depuis plusieurs saisons désormais en planifiant les recrues bien à l’avance. Dans ce sens, depuis plusieurs mois, le club dirigé par l’infatigable Florentino Perez avait ciblé les manques en défense centrale. Avec la grave blessure d’Eder Militao et les rechutes de David Alaba, Carlo Ancelotti avait dû composer avec Aurélien Tchouameni dans l’axe de la défense pendant plusieurs rencontres de la saison. Et cet été, avec le départ de Nacho direction l’Arabie saoudite et Al-Qadsiah, il fallait forcément se renforcer.

Les Merengues avaient coché un nom : Leny Yoro. Le jeune défenseur de 18 ans était la priorité absolue du club madrilène en défense. Et malgré la concurrence du PSG, le joueur semblait donner sa préférence au club espagnol qui avait fait une offre autour de 20 millions pour racheter sa dernière année de contrat. Mais voilà, à la dernière minute, Manchester United a tout raflé en arrivant et en proposant plus de 60 millions d’euros. Une offre XXL qui a poussé Lille a privilégié un transfert direction la Premier League. Et cet échec pour le Real Madrid est un très gros couac.

Le Real Madrid ne veut plus recruter personne

En plus de perdre l’un des plus gros potentiels à ce poste dans le football actuel, la formation de Carlo Ancelotti loupe aussi l’occasion de se renforcer considérablement en défense. Selon les informations de AS, avec le retour d’Alaba prévu en novembre, le Real Madrid n’a que deux défenseurs centraux dans son effectif (Militao et Rüdiger). Et même si Vallejo fait le nombre, le club ne compte pas sur lui et ne compte plus recruter à ce poste. Leny Yoro était la seule envie du club à ce poste qui estimait qu’il était abordable puisqu’il ne restait qu’une année de contrat (d’où l’offre de 20 millions seulement). Sauf bonne affaire inespérée, le Real Madrid ne passera plus à l’action.

En interne, le staff a rapidement discuté de cet échec Yoro et Carlo Ancelotti a estimé qu’il allait, si besoin, encore utiliser l’option Tchouameni en défense. Problème, avec le départ de Toni Kroos qui ne sera pas remplacé, le Real Madrid est aussi très limité au milieu de terrain. Le quotidien madrilène explique que la direction, bien que sereine, est partagée entre plusieurs options, surtout que les agents, qui ont ciblé le manque du Real Madrid à ce poste, n’hésitent pas à proposer des noms au club (Laporte, Diogo Leite). La tendance actuelle est clairement à un calme plat sur le marché des transferts car le club pense que Alaba, Militao et Rudiger feront l’affaire cette saison. Risqué quand on connait la fragilité physique des deux premiers. Mais le cas Kepa l’année dernière, débarqué de dernière minute après la blessure de Courtois, montre que le Real Madrid se réserve le droit de passer à l’action s’il y a vraiment urgence. Premier élément de réponse le 16 août prochain face à l’Atalanta.