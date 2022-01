Arsenal - Liverpool : encore un positif chez les Reds

Arsenal et Liverpool doivent s'affronter ce jeudi 6 janvier dans un match comptant pour la demi-finale aller de la Carabao Cup. Cependant le coronavirus compromet encore une fois la tenue de ce match. Liverpool était déjà touché par de nombreux cas de Covid-19, notamment leur entraineur Jurgen Klopp mais également les Brésiliens Alisson et Firmino. Malgré les absences de taille ils avaient affronté Chelsea avec Pep Linjders sur le banc et aurait pu remporter le match puisqu'ils menaient 2-0 en première mi-temps.

Cependant le match contre Arsenal est totalement remis en question depuis que Pep Lindjers a été testé positif au virus. Le club du nord de l'Angleterre a pris des mesures drastiques puisqu'il a fermé son centre d'entrainement professionnel pour au moins 48 heures, selon Skysports. Les Reds ont demandé le report du match à la Ligue après n'avoir pas pu s'entrainer mardi. Affaire à suivre.