EFL Cup : Liverpool demande le report du match contre Arsenal

Alors que les Reds doivent se déplacer sur la pelouse d'Arsenal dans le cadre de la demi-finale aller de Coupe de la Ligue anglaise, Liverpool vient d'informer ce mardi qu'une «demande a été soumise pour le report de la demi-finale aller de la Carabao Cup de jeudi contre Arsenal, en raison d'un nombre croissant de cas suspects positifs au Covid-19 et de la disponibilité des joueurs».

Alisson, Roberto Firmino et Joel Matip ont tous contracté le virus ces derniers jours, alors que Mohamed Salah, Sadio Mané et Naby Keita sont paris à la CAN avec leur sélection respective. L'entraînement du jour a même été annulé à Liverpool. En cas de report, cela alourdirait encore un peu plus un calendrier infernal déjà bouleversé par le report de plusieurs rencontres de championnat, dont 1 de Liverpool. Le match retour entre Arsenal et les Reds, en League Cup, est prévu le 13 janvier prochain.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.