Ligue 2 : Auxerre s’offre le scalp de Troyes et prend le large

Clôture de la 31e journée de Ligue 2 ce lundi. Solide leader de l’antichambre de l’élité, l’AJ Auxerre avait l’opportunité de prendre sept points d’avance sur ses poursuivants en cas de victoire face à Troyes. Pourtant, la première période a été poussive pour l’AJA. Dominateurs à domicile, les locaux ont été surpris en contre où l’ESTAC a failli réaliser le hold-up à de multiples reprises. En effet, Ripart (10e) puis la doublette comorienne, Rafiki Saïd (35e) et Youssouf M’Changama (39e), ne sont pas parvenus à récompenser les belles initiatives troyennes.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 61 31 28 17 10 4 56 28 17 Troyes 35 31 -6 8 11 12 35 41

Et cela s’est payé cash. Dès le retour des vestiaires, Auxerre a mis un petit coup d’accélérateur et Troyes est allé à la faute avec une main de Tanguy Zoukrou qui a offert un penalty aux coéquipiers d’Ado Onaiwu. Le buteur japonais ne s’est pas fait prier pour transformer la sentence (1-0, 50e). Bien plus incisifs, les pensionnaires de l’Abbé-Deschamps ont été récompensés et Lassine Sinayoko, malheureux quelques minutes avant (63e), a permis aux siens de prendre le large (2-0, 70e). Avec ce succès finalement logique, l’AJ Auxerre prend le large en tête du classement et se rapproche de la Ligue 1. Troyes ne rassure pas et est toujours dix-septième.