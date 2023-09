L’offre spéciale CANAL+ SPORT pour voir tous les meilleurs matchs !

Vous en avez marre de faire semblant d’avoir vu les meilleurs matches durant le week-end ? C’est fini. Vous ne resterez plus sur la touche avec la nouvelle offre exceptionnel de CANAL+. Une offre spéciale, à 25,99 euros par mois pendant 12 mois (puis 39,99 euros par mois pendant 24 mois) vous donne accès à tout le catalogue de CANAL+, à toute sa richesse. Outre toutes les chaînes thématiques CANAL+ (Cinéma, Kids, Serie, Docs), vous avez accès à toutes les chaînes Sport (CANAL + SPORT, CANAL+ FOOT, CANAL+ SPORT 360), mais aussi à beIN SPORTS, DAZN et à EUROSPORT.

Résultat, vous avez accès chaque week-end à l’intégralité de la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, mais aussi deux affiches de Ligue 1 et à 100% de l’UEFA Champions League ! En bonus, la meilleure affiche de la Ligue Europa et la D1 Arkema. Impossible de rater la moindre affiche avec cette offre ultra-complète, qui vous donnera également accès à 100% des weekend de Formule 1™ et de MotoGP™. Et dernier cadeau, APPLE TV + est offert. Et si vous avez moins de 26 ans, il existe également la fameuse offre RAT+ Sport à seulement 19,99 euros par mois, disponible jusqu’au 11 octobre prochain, qui vous donne accès aux mêmes avantages que l’Offre Spéciale CANAL+ SPORT.

De quoi vous mettre l’eau à la bouche, d’autant que ce week-end réserve de nouvelles affiches excitantes. Vous pourrez voir à l’œuvre le nouvel OL, celui dirigé par Fabio Grosso, tout juste nommé entraîneur, en déplacement sur la pelouse de Brest, l’étonnant 2e de Ligue 1. Ou encore Montpellier qui accueille le Stade Rennais. Mais c’est en Premier League qu’on trouve encore mieux avec le derby londonien entre Arsenal et Tottenham, deux équipes en forme. Ou encore un Liverpool-West Ham alléchant. Sans compter, en Liga, sur un Atlético de Madrid-Real Madrid toujours bouillant !

Alors si vous voulez voir la crème du football européen, n’hésitez plus ! Et pour ne rien gâcher, la Saudi Pro League a aussi débarqué sur CANAL+, avec les débuts de Neymar à Al-Hilal. Alors, pour vous régaler des arabesques de Neymar et des buts de Karim Benzema, c’est ici que ça se passe !

*Offre valable du 08/08/2023 au 11/10/2023. Offre Spéciale CANAL+ SPORT 25,99€/mois pendant 12 mois puis 39,99€/mois, engagement 24 mois. Offre RAT+ SPORT 19,99€/mois, sans engagement.