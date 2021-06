FC Barcelone : les premiers départs prennent forme

La suite après cette publicité

Eric Garcia, le Kun Agüero, Emerson, bientôt Memphis Depay et peut-être Georginio Wijnaldum si le milieu de terrain penche en faveur de l'offre catalane plutôt que pour la proposition parisienne. Voilà un sacré début de mercato pour le FC Barcelone, dans l'attente d'une ou deux recrues un peu plus onéreuses et médiatiquement plus fracassantes.

Mais pour ça, il faudra vendre, et ça Joan Laporta le sait très bien. La liste de joueurs potentiellement sur le marché est d'ailleurs impressionnante, et elle inclut de nombreux joueurs, allant de joueurs au rôle anecdotique comme Junior Firpo et Matheus Fernandes à des éléments particulièrement chers comme Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. La sérieuse radio catalane RAC1 a fait le point sur de nombreux dossiers.

Pjanic est bien sur le départ

On apprend tout d'abord que Riqui Puig ne sera ni vendu, ni prêté, et qu'il fera partie de l'équipe première. Carles Aleñá, qui était prêté à Getafe en fin de saison, a lui une proposition du club de la banlieue de Madrid pour rester, mais également de Granada, de Valence et de Wolverhampton. Quant à Jean-Clair Todibo, il va bien rester à Nice puisque les Aiglons vont payer 8,5 millions d'euros plus 7 sous forme de bonus pour le conserver définitivement.

Quant à Miralem Pjanic, plusieurs clubs italiens, dont la Juventus, sont sur le coup. Certains ont même déjà commencé à discuter avec les dirigeants barcelonais. L'Italie a d'ailleurs de grandes chances d'être la destination de Junior Firpo, avec l'AC Milan en pole position. Francisco Trincao est lui suivi par Wolverhampton, alors que pour Matheus Fernandes, on se dirige vers un prêt en Liga. La semaine prochaine va être décisive...