Mercato : le PSG tente de coiffer sur le poteau le Barça pour Georginio Wijnaldum

La suite après cette publicité

Après une saison 2020-2021 qui s'est soldée par un échec en Ligue 1 avec cette deuxième place, le Paris Saint-Germain va certainement être très actif sur le mercato estival. Ce n'est pas une surprise, le club de la capitale veut renforcer plusieurs postes, et l'entrejeu en fait partie. Contrairement aux autres positions, les cibles ne sont pas nombreuses, ou du moins peu de noms sont sortis dans les médias. Mais en coulisses, les dirigeants travaillent.

Il y a environ deux semaines, le quotidien L'Equipe avançait que les vainqueurs de la Coupe de France avaient un certain Georginio Wijnaldum dans le viseur. En fin de contrat à la fin du mois à Liverpool, le milieu néerlandais va partir et sera donc libre de signer où il veut. Seul problème pour le PSG, le principal concerné était annoncé avec insistance au FC Barcelone, où Ronald Koeman l'attend. Mais tant que rien n'est signé, tout reste possible, et le club français l'a bien compris.

Un énorme salaire dans la capitale ?

D'après les dernières informations d'ESPN publiées ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain est récemment passé à l'offensive pour tenter de recruter le joueur de 30 ans, qui a disputé 51 matches cette saison avec les Reds (3 buts). Mieux, Leonardo et ses équipes ont tout simplement doublé le Barça en ce qui concerne l'offre. En effet, comme l'affirme certains médias en Espagne, les Parisiens ont proposé un salaire annuel de 8 millions d'euros, soit environ le double de la proposition catalane.

Concernant le contrat, la durée est la même avec un bail de trois ans, comme le FC Barcelone. De quoi faire réfléchir Georginio Wijnaldum. ESPN ajoute que forcément, du côté du Camp Nou, la confiance a légèrement disparu mais la semaine prochaine sera décisive dans ce dossier. Dans tous les cas, si le Néerlandais accepte la proposition parisienne, le PSG réalisera alors un très joli coup sur le mercato, qui débuterait donc sur une bonne note.